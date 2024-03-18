Enerji işçilerinden İBB önünde eylem! "İnsanca yaşayacak ücret" talep eden emekçiler iş bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi enerji işçileri iş bıraktı. İşçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. İnsanca yaşayacak bir ücret isteyen işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemlerine devam edecek.

Editör: Yasin Kerim Aşan
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Enerji işçileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

DİSK'e bağlı Enerji-Sen üyesi İstanbul Enerji A.Ş. işçileri iş bıraktı. Emekçiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ücret artışı talep etti.

“İnsanca yaşayacak ücret” isteyen enerji işçileri, taleplerinin karşılanmaması durumunda iş bırakma eylemlerine devam edecek.

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