Gaziantep'te kanlı gece! Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde korkunç olay

Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yerel medyadan edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, hastanenin acil servisine geldi. "Ben yakınlarımı öldürdüm" diye bağıran şahsa, hastanenin acilinde bulunan yakınları saldırdı. Linç edilmek istenen şahısla grup arasındaki kavgada 5 kişi bıçak darbesi sonucu yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, Kerim Ş. Mehmet Ali C. İlhan C. Efdal C. ve Fatma C.'yi bıçakla yaraladı. Çetin P. ise darp edildi. Bıçakla yaralanlardan Kerim Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane güvenliğinin olaya müdahale etmesiyle durum kontrol altına alındı.

Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin acil servisi kapatıldı.