Gümüşhane’de aç kalan kurtlar avladıkları sokak köpeğini taşırken görüntülendi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi’nde aç kalan kurtlar Süme Mahallesi’ne indi. Mahalle merkezine inen 2 kurt bölgede bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Bir süre sonra tekrar ortaya çıkan kurtlardan bir tanesinin ağzında avladığı köpekle yol üzerinde yürüdüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Parçalanmış sokak köpeğini ağzında taşıyan kurt bir süre sonra karanlıkta gözden kayboldu.