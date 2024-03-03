Halatla çekerek 11 katlı binayı kağıt gibi yıktılar...

6 Şubat 2023'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay’ın Arsuz ilçesinde 11 katlı bina halatla çekilerek yıkıldı.

Halatla çekerek 11 katlı binayı kağıt gibi yıktılar...
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi’ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor. 11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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