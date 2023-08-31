Halkı korku ve paniğe sevk etmişlerdi! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa Valiliği, sosyal medya mecralarında yer alan, durakta bekleyen bir kadının üzerine yangın tüpü sıkılması ile motosikletten bir kişiye kuru sıkı tabancayla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilik, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Bursa'da magandalar ortalığı birbirine kattı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 29 Ağustos'ta meydana gelen 'Bir vatandaşımıza yangın tüpü yangın tüpü sıkılması, başka bir vatandaşımıza motosiklet üzerinde bulunan şahısların vatandaşımızın yanından geçerken kuru sıkı silah ile ateş etmesi olayı ve durakta bekleyen bir vatandaşımıza pet şişe ile sıvı atılması' olayları ile ilgili olarak 'kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlarından soruşturma başlatılmış, olayın failleri tespit edilerek şahısların tamamı gözaltına alınmış olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Otobüs durağında bekleyen kadına yangın tüpü sıkılması olayıyla ilgili 7 şüpheli, motosiklet üzerinde bulunan şüphelilerin vatandaşların yanından geçerken kuru sıkı silahla ateş etmesi ve durakta bekleyen bir vatandaşa da pet şişeyle sıvı atılması olayıyla ilgili de 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da durakta bekleyen bir kadının üzerine yangın söndürme tüpü sıkılması ile motosikletten bir kişiye kurusıkı tabancayla ateş edilmesiyle ilgili yakalanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyaya da yansıyan iki olay hakkındaki soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAVCILIK SORGULAMALARA BAŞLADI

Kentte 29 Ağustos'ta otobüs durağında oturan bir kadının üzerine araçtan yangın söndürme tüpü sıkılması, başka bir kişiye de seyir halindeki motosikletten kurusıkı tabancayla ateş etmesi olayı ve durakta bekleyen kişiye pet şişe ile sıvı atılmasına ilişkin "kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Otobüs durağındaki kadına yönelik eylemlerinden dolayı 7, diğer olaylarla ilgili 3 şüphelinin kimliklerini belirleyen polis, bu kişileri gözaltına almıştı.