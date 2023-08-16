Hatay'da esnaf elektrik ve su sıkıntısı yaşıyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay büyük felaket yaşadı.

Antakya’nın kapalı çarşısı da büyük zarar gördü. Esnaf molozlar bir tarafta, dükkanları bir tarafta hizmet vermeye devam ediyor.

Çarşıda ayakta kalan dükkanlardan yüzde 60'ı açık. Ancak müşteri çok yok. Su elektrik sıkıntısı çözülemedi.

Enkaz yığınlarının artık kaldırılmasını talep ediyor Hatay esnafı. Yöneticilerden çözüm bekliyorlar.

Esnaf zor şartlarda dükkanını açıyor. Ancak merkez dışı mahallere otobüs ve dolmuş olmadığından kimsenin gelmediğini söylüyorlar.