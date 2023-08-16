Hatay'da esnaf elektrik ve su sıkıntısı yaşıyor

Hatay'da esnaf deprem yaralarını sarmaya çalışıyor. Antakya'da kapalı çarşının yüzde 50-60'ı yıkılmıştı. Esnaf molozlar yığınlarının kaldırılmasını istiyor. Elektrik ve su sıkıntısı da yaşayan esnaf zor günleri artık arkada bırakmak istiyor.

Hatay'da esnaf elektrik ve su sıkıntısı yaşıyor
Editör: Hüseyin Güler

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay büyük felaket yaşadı.

Antakya’nın kapalı çarşısı da büyük zarar gördü. Esnaf molozlar bir tarafta, dükkanları bir tarafta hizmet vermeye devam ediyor.

Çarşıda ayakta kalan dükkanlardan yüzde 60'ı açık. Ancak müşteri çok yok. Su elektrik sıkıntısı çözülemedi.

Enkaz yığınlarının artık kaldırılmasını talep ediyor Hatay esnafı. Yöneticilerden çözüm bekliyorlar.

Esnaf zor şartlarda dükkanını açıyor. Ancak merkez dışı mahallere otobüs ve dolmuş olmadığından kimsenin gelmediğini söylüyorlar.

# hatay # esnaf
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