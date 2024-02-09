İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte o liste...
Mlyonlarca nüfusu ile Dünya'nn bir çok ülkesinden kalabalık olan İstanbul içerisinde bir çok farklı memleketten insan barındırıyor. Ülkemizin bir çok farklı şehrinden İstanbul'a iş, okul gibi nedenlerle milyonlarca kişi göç etti. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte o liste...
Turizm ve ekonominin başlıca kentlerinden İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden göç var. TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak kütüğü başka ilde olanların sayısı 12 milyonu aştı. 3 kent zirvedeki yerini koruyor. İşte ilk 20 il...
İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?
- 20. AĞRI
İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı 227 bin 688 kişi
- 19. DİYARBAKIR
İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı sayısı 236 bin 157 kişi
- 18. BİTLİS
İstanbul'da yaşayan Bitlisli sayısı 244 bin 876 kişi
- 17. SİİRT
İstanbul'da yaşayan Siirtli sayısı 258 bin 004 kişi
- 16. ARDAHAN
İstanbul'da yaşayan Ardahanlı sayısı 259 bin 472 kişi
- 15. VAN
İstanbul'da yaşayan Vanlı sayısı 263 bin 921 kişi
- 14. MARDİN
İstanbul'da yaşayan Mardinli sayısı 263 bin 995 kişi
- 13. ERZİNCANLI
İstanbul'da yaşayan Erzincanlı sayısı 300 bin 404 kişi
- 12. RİZE
İstanbul'da yaşayan Rizeli sayısı 304 bin 722 kişi
- 11. KARS
İstanbul'da yaşayan Karslı sayısı 306 bin 869 kişi
- 10. SİNOP
İstanbul'da yaşayan Sinoplu sayısı 365 bin 925 kişi
- 9. TRABZON
İstanbul'da yaşayan Trabzonlu sayısı 411 bin 065 kişi
- 8. SAMSUN
İstanbul'da yaşayan Samsunlu sayısı 415 bin 022 kişi
- 7. MALATYA
İstanbul'da yaşayan Malatyalı sayısı 419 bin 224 kişi
- 6. ERZURUM
İstanbul'da yaşayan Erzurumlu sayısı 450 bin 286 kişi
- 5.TOKAT
İstanbul'da yaşayan Tokatlı sayısı 478 bin 587 kişi
- 4. GİRESUN
İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 482 bin 530 kişi
- 3.ORDU
İstanbul'da ne çok nüfusa sahip olan üçüncü şehir, 515 bin 544 kişi ile Ordu.
- 2. KASTAMONU
İstanbul'da 544 bin 60 Kastamonulu yaşarken, Kastamonu’nun nüfusu ise 388 bin 990
- 1. SİVAS
Sivas'ın zirvedeki yeri değişmedi. Listenin ilk sırasında 754 bin 327 kişiyle Sivaslılar yer alıyor.
Sivas'ta yaşayanların nüfusu 650 bin 401 olarak açıklanırken, İstanbul'da yaşayan Sivaslıların sayısı ise 754 bin 327. Sivas'ın nüfusu 650 bin 401'le İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az. İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısının bu kadar fazla olması ise zaman zaman sosyal medyada, dizilerde hatta filmlerde bile sürekli espri konusu oluyor.