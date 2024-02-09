İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte o liste...

Turizm ve ekonominin başlıca kentlerinden İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden göç var. TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak kütüğü başka ilde olanların sayısı 12 milyonu aştı. 3 kent zirvedeki yerini koruyor. İşte ilk 20 il...

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR?

20. AĞRI

İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı 227 bin 688 kişi

İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı 227 bin 688 kişi 19. DİYARBAKIR

İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı sayısı 236 bin 157 kişi

İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı sayısı 236 bin 157 kişi 18. BİTLİS

İstanbul'da yaşayan Bitlisli sayısı 244 bin 876 kişi

İstanbul'da yaşayan Bitlisli sayısı 244 bin 876 kişi 17. SİİRT

İstanbul'da yaşayan Siirtli sayısı 258 bin 004 kişi

İstanbul'da yaşayan Siirtli sayısı 258 bin 004 kişi 16. ARDAHAN

İstanbul'da yaşayan Ardahanlı sayısı 259 bin 472 kişi

İstanbul'da yaşayan Ardahanlı sayısı 259 bin 472 kişi 15. VAN

İstanbul'da yaşayan Vanlı sayısı 263 bin 921 kişi

İstanbul'da yaşayan Vanlı sayısı 263 bin 921 kişi 14. MARDİN

İstanbul'da yaşayan Mardinli sayısı 263 bin 995 kişi

İstanbul'da yaşayan Mardinli sayısı 263 bin 995 kişi 13. ERZİNCANLI

İstanbul'da yaşayan Erzincanlı sayısı 300 bin 404 kişi

İstanbul'da yaşayan Erzincanlı sayısı 300 bin 404 kişi 12. RİZE

İstanbul'da yaşayan Rizeli sayısı 304 bin 722 kişi

İstanbul'da yaşayan Rizeli sayısı 304 bin 722 kişi 11. KARS

İstanbul'da yaşayan Karslı sayısı 306 bin 869 kişi

İstanbul'da yaşayan Karslı sayısı 306 bin 869 kişi 10. SİNOP

İstanbul'da yaşayan Sinoplu sayısı 365 bin 925 kişi

İstanbul'da yaşayan Sinoplu sayısı 365 bin 925 kişi 9. TRABZON

İstanbul'da yaşayan Trabzonlu sayısı 411 bin 065 kişi

İstanbul'da yaşayan Trabzonlu sayısı 411 bin 065 kişi 8. SAMSUN

İstanbul'da yaşayan Samsunlu sayısı 415 bin 022 kişi

İstanbul'da yaşayan Samsunlu sayısı 415 bin 022 kişi 7. MALATYA

İstanbul'da yaşayan Malatyalı sayısı 419 bin 224 kişi

İstanbul'da yaşayan Malatyalı sayısı 419 bin 224 kişi 6. ERZURUM

İstanbul'da yaşayan Erzurumlu sayısı 450 bin 286 kişi

İstanbul'da yaşayan Erzurumlu sayısı 450 bin 286 kişi 5.TOKAT

İstanbul'da yaşayan Tokatlı sayısı 478 bin 587 kişi

İstanbul'da yaşayan Tokatlı sayısı 478 bin 587 kişi 4. GİRESUN

İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 482 bin 530 kişi

İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 482 bin 530 kişi 3.ORDU

İstanbul'da ne çok nüfusa sahip olan üçüncü şehir, 515 bin 544 kişi ile Ordu.

İstanbul'da ne çok nüfusa sahip olan üçüncü şehir, 515 bin 544 kişi ile Ordu. 2. KASTAMONU

İstanbul'da 544 bin 60 Kastamonulu yaşarken, Kastamonu’nun nüfusu ise 388 bin 990

İstanbul'da 544 bin 60 Kastamonulu yaşarken, Kastamonu’nun nüfusu ise 388 bin 990 1. SİVAS

Sivas'ın zirvedeki yeri değişmedi. Listenin ilk sırasında 754 bin 327 kişiyle Sivaslılar yer alıyor.

Sivas'ta yaşayanların nüfusu 650 bin 401 olarak açıklanırken, İstanbul'da yaşayan Sivaslıların sayısı ise 754 bin 327. Sivas'ın nüfusu 650 bin 401'le İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az. İstanbul’da yaşayan Sivaslıların sayısının bu kadar fazla olması ise zaman zaman sosyal medyada, dizilerde hatta filmlerde bile sürekli espri konusu oluyor.