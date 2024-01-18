İstanbullular dikkat! O metro kapanıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Metro İstanbul aracılığıyla yaptığı duyuruda, Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı tutulacağı bildirildi.

TRENLER O İSTASYONDA DURMAYACAK

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı gereği yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapatılacak.

Yapılan açıklamaya göre metro araçları bu istasyonda durmayarak seferine devam edecek.