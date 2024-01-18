İstanbullular dikkat! O metro kapanıyor...
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Osmanbey metro istasyonun yarın saat 14.30 ile 17.30 saatleri aralığında hizmet vermeyeceği duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Metro İstanbul aracılığıyla yaptığı duyuruda, Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı tutulacağı bildirildi.
TRENLER O İSTASYONDA DURMAYACAK
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı gereği yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapatılacak.
Yapılan açıklamaya göre metro araçları bu istasyonda durmayarak seferine devam edecek.