İstanbullular dikkat! O metro kapanıyor...

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Osmanbey metro istasyonun yarın saat 14.30 ile 17.30 saatleri aralığında hizmet vermeyeceği duyuruldu.

İstanbullular dikkat! O metro kapanıyor...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Metro İstanbul aracılığıyla yaptığı duyuruda, Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı tutulacağı bildirildi.

TRENLER O İSTASYONDA DURMAYACAK

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı gereği yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapatılacak. 

Yapılan açıklamaya göre metro araçları bu istasyonda durmayarak seferine devam edecek.

İstanbullular dikkat! O metro kapanıyor... - Resim : 1

# metro # osmanbey
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