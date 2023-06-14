İzmir'de korkutan deprem! (14 HAZİRAN 2023) Kısa süreli panik yaşandı...
İzmirliler güne depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada, 14 Haziran Çarşamba günü saat 08.53'te İzmir'de deprem meydana geldiğini duyurdu.
İzmir'de deprem meydana geldi. İzmirliler, 14 Haziran Çarşamba sabahına sarsıntıyla uyandı.
Sabah saatlerinde hissedilen depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.
İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2023
ZAFER-BUCA (IZMIR) https://t.co/jUqG0PpDrN
14.06.2023, 08:53:57 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 10.9 km#Kandilli
Depremin yerin 10,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.
# izmir # deprem # izmir deprem # son dakika # kandilli rasathanesiAfyonkarahisar'da heyelan can aldı Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Malatya'da kavgada silahlar çekildi Çantalar dolusu para ele geçirildi