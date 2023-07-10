İzmir'de orman yangınları! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlara ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kentte meydana gelen yangınlarla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den de açıklama geldi.
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangınların ihbar edilmesi üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te orman yangını çıktı.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde de saat 14.00'de orman yangını başladı.
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Her iki yangını söndürmek amacıyla 8 ilk müdahale ekibi, 26 hava aracı, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı ve 10 dozerle çalışmalar yürütüyor.
İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki ilçedeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.
Ekiplerin yangınlara kısa sürede müdahale etmeye başladığını belirten Yavuz Selim Köşger şunları söyledi:
- İki ayrı bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. Aliağa’da yerleşim birimini tehdit ediyordu, oradaki tahliyeyi tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm olanaklarıyla havadan ve karadan müdahale ediyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi, polis ve jandarma TOMA'larla, DSİ, Karayolları ve de diğer bölge müdürlükleri elindeki iş makinalarıyla da yangına müdahale ediliyor. Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı