İzmir'de orman yangınları! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangınların ihbar edilmesi üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te orman yangını çıktı.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde de saat 14.00'de orman yangını başladı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Her iki yangını söndürmek amacıyla 8 ilk müdahale ekibi, 26 hava aracı, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı ve 10 dozerle çalışmalar yürütüyor.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki ilçedeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Ekiplerin yangınlara kısa sürede müdahale etmeye başladığını belirten Yavuz Selim Köşger şunları söyledi: