Kaçakçılara göz açtırmıyor! Bayburt Jandarma başarıya imza attı

İzinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı başarılara imza atıyor.

Kaçakçılara göz açtırmıyor! Bayburt Jandarma başarıya imza attı
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Bayburt'ta gerçekleştirilen izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, F.C, F.Y, M.K, K.T. ve M.B.B'nin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 71 tarihi eser ile ruhsatsız tabanca, 3 dedektör, alan tarama cihazı ve kazı sırasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaçakçılara göz açtırmıyor! Bayburt Jandarma başarıya imza attı - Resim : 1

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GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan Bayburt ve çevre illerde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 22 Mart 2023'ten itibaren 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda ele geçirilen 622 sikke, takı eşyası, el yazması kitap ve çeşitli objeler Bayburt Müze Müdürlüğüne teslim edilirken 38 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

# Bayburt # kaçakçılık # İl Jandarma Komutanlığı
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