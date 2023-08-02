Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans devrildi! 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta korkunç bir kaza yaşandı. Hasta taşıyan ambulans devrildi. Ambulans içindeki 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans devrildi! 5 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaralıları taşıyan ambulans devrildi.

S.P. idaresindeki ambulans, Elbistan-Malatya kara yolunun Demircilik mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri K.G.E, D.B. ve hasta E.D. ile refakatçisi H.B. yaralandı.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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