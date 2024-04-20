Kars'ta acı olay! Sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü…
Kars'ta meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan M.E'den haber alamayan yakınları adrese gitti.
M.E'yi hareketsiz bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Eve gelen sağlık ekibi, M.E'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
M.E'nin cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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