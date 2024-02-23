Kırıkkale'de 170 sikke, 2 deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 170 sikke, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve 14 obje ele geçirdi.

Kırıkkale'de 170 sikke, 2 deri kitapçık ve 14 obje ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolu mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta ve içerisindeki A.G, Y.T. ve Z.G'nin üzerinde yapılan aramada tarihi nitelikteki 170 sikke, 14 obje, 2 resim işlemeli deri kitapçık ve tarihi eserleri parlatmada kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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