Bugün hava nasıl olacak? 23 şubat 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,bugün beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün (Cuma) mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

23 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Parçalı, zamanla çok bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Parçalı, zamanla çok bulutlu MERSİN °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu TOKAT °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.