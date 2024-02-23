Bugün hava nasıl olacak? 23 şubat 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,bugün beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün (Cuma) mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
23 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
- EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
- ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
- MERSİN °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu
- VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı