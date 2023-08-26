Manisa’da 890 bin sazan suyla buluştu!

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla 890 bin adet pullu sazan balığı yavrusu, Manisa’daki baraj gölü ve göletlere bırakıldı. Manisa’da 34 adet baraj gölü ve gölete 890 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürütmüş olduğu ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde yapılan bu çalışmanın hedefi iç sularda ve göletlerde sazan popülasyonunun devamlılığını sağlamak, amatör balıkçılığı geliştirmektir.

AMATÖR BALIKÇILARI UYARDI!

Göletlerdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere bırakılabilmesi için su kaynaklarının korunması, kirletilmemesi ve amatör balıkçılarımızın avlanma sezonlarına ve avladıkları balıkların boy yasaklarına dikkat etmeleri önemlidir. 2022 yılında balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde; 29 adet göl, gölet ve barajlara 710 bin adet sazan balığı yavrusu bırakılmıştır. 2023 yılında ise, Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi’nde üretilen 890 bin adet pullu sazan yavrusu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisleri tarafından ilimize getirilerek, 12 ilçemizdeki toplam 34 adet baraj gölü ve gölete bırakılmıştır. Balıklandırma çalışmamızın İlimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.