Meteoroloji'den 8 kente alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 8 kente gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 8 kente alarm!
AA
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Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar’da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010252y

# mgm # Meteoroloji Genel Müdürlüğü # sağanak
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