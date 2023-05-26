Meteoroloji'den 8 kente alarm!

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar’da yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010252y