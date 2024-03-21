Milli Eğitim Bakanlığı karneleri yeniliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerde tasarım ve içerik değişikliği yaptığını duyurdu. Buna göre ortaokul öğrencilerinin karnelerinde yeni kategoriler de yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı karneleri yeniliyor!

Bakanlık, daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde, büyük bir tasarım ve içerik değişikliğine gittiğini duyurdu. Yeni karneler 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak.

YENİ DEĞERLENDİRMELER

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak. 

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri karnelerinde, "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak. 

Ayrıca sosyal etkinlikler gerçekleştirdiği yere göre de "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" olarak değerlendirilecek. öğrenciler karnelerinde ders notlarıyla birlikte sosyal etkinlik durumlarını da görebilecekler. 


Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarılarının da görünür hale gelmesi ve karnelerde sadece ders notlarıyla değil, yaptığı sosyal faaliyetleriyle de ön plana çıkabilmesi hedefleniyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı karneleri yeniliyor! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# milli eğitim bakanlığı # karne # okul
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