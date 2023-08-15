Öğrenci yurtları yeni döneme hazır! KYK yurtları yeni misafirlerini bekliyor

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor.

İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜKLERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLIYOR





Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasına ilişkin bekleyiş devam ederken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında yeni dönem hazırlıkları tamamlanıyor. İl genelinde 2 karma, 5 erkek ve 6 kız olmak üzere toplam 13 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın’da öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi, öğrencilerin çalışma odaları, spor salonları, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da eksiklikler gideriliyor.



Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise;