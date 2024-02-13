Otobüsteki yolcunun valizinden 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüsün bagajındaki yolcu valizinde 7 kilo 992 gram esrar ile sırt çantasında bulunan çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Otobüsteki yolcunun valizinden 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi
Son Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışma kapsamında, Konya ilinden Antalya iline seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuda uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, Beyşehir girişinde durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli O.Ö. adlı şahısın seyahat ettiğini belirledi.

Şüpheli şahıs, karşısında polisi görünce sırt çantasından çıkarttığı 17 adet yeşil reçeteye tabi hapları kendi rızası ile ekiplere teslim ederken, yapılan görüşme esnasında bagaj kısmında içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir valizinin olduğunu da beyan etti. Bunun üzerine valizde yapılan kontrolde 7 paket halinde sarılmış vaziyette 7 kilo 992 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli O.Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Akaryakıt'a dev zam! Pompaya yansıdı... 13 şubat akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt'a dev zam! Pompaya yansıdı... 13 şubat akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Altını olanlar dikkat! Gram altında yatay seyir çok sürmeyecek...Altını olanlar dikkat! Gram altında yatay seyir çok sürmeyecek...Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 13 şubat hava durumuMeteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 13 şubat hava durumuHava Durumu
# uyuşturucu # esrar
Çok Okunanlar
Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!
Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu!
Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu!
Cari açık rakamları belli oldu!
Cari açık rakamları belli oldu!
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Öne Çıkanlar AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMASINA YAPILAN SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ | Ulusal Haber AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMASINA YAPILAN SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ | Ulusal Haber Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor! Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!