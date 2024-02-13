Otobüsteki yolcunun valizinden 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışma kapsamında, Konya ilinden Antalya iline seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuda uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, Beyşehir girişinde durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli O.Ö. adlı şahısın seyahat ettiğini belirledi.

Şüpheli şahıs, karşısında polisi görünce sırt çantasından çıkarttığı 17 adet yeşil reçeteye tabi hapları kendi rızası ile ekiplere teslim ederken, yapılan görüşme esnasında bagaj kısmında içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir valizinin olduğunu da beyan etti. Bunun üzerine valizde yapılan kontrolde 7 paket halinde sarılmış vaziyette 7 kilo 992 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli O.Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.