Özgür Özel'den bir gaf daha: başka partiliyi tanıttı!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Seçim çalışmaları kapsamında Özgür Özel bugün Kütahya'daydı. CHP'nin adayı yerine başka partinin milletvekilini tanıttı!

Özgür Özel'den bir gaf daha: başka partiliyi tanıttı!
Editör: Yağmur Biçen
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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Seçim çalışmaları kapsamında Özgür Özel bugün Kütahya'daydı. CHP'nin adayı yerine başka partinin milletvekilini tanıttı!

Özgür Özel, Kütahya'da CHP'nin belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'da otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi. Konuşmasının sonunda CHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın elini kaldırdı. Özel'i Milletvekili Kasap uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı.

Özel, İzmir'de de Cemil Tugay yerine başkasının elini kaldırmıştı.

Özgür Özel: Dem Partiyi istemiyoruz demek talihsizlik!Özgür Özel: Dem Partiyi istemiyoruz demek talihsizlik!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Özgür Özel # saadet partisi
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