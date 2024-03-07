Özgür Özel'den bir gaf daha: başka partiliyi tanıttı!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Seçim çalışmaları kapsamında Özgür Özel bugün Kütahya'daydı. CHP'nin adayı yerine başka partinin milletvekilini tanıttı!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Seçim çalışmaları kapsamında Özgür Özel bugün Kütahya'daydı. CHP'nin adayı yerine başka partinin milletvekilini tanıttı!
Özgür Özel, Kütahya'da CHP'nin belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'da otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi. Konuşmasının sonunda CHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın elini kaldırdı. Özel'i Milletvekili Kasap uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı.
Özel, İzmir'de de Cemil Tugay yerine başkasının elini kaldırmıştı.
YİNE YANLIŞ ELİ KALDIRDI— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 7, 2024
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci’nin adını söyleyip yine başka bir kişinin elini tuttu. pic.twitter.com/4yOhJb6Mn1
Kaynak: İhlas Haber Ajansı