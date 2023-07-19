Pegasus Karadağ uçuşlarına başladı! İşte Sabiha Gökçen-Podgorica uçuş saatleri

Pegasus Hava Yollar, bir lokasyonu daha uçuş listesine dahil ettiğini resmen açıkladı.

Pegasus, son zamanların en çok tercih edilen tatil noktalarından biri olan Karadağ'a uçuşlarını başlattı.

Konuyla ilgili şirketten açıklama da geldi. Açıklamada, Pegasus'un, Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya İstanbul çıkışlı uçuşlarının başladığı bildirildi.

İstanbul’dan Podgorica’ya haftanın 4 günü düzenlenecek seferlerin ilki bugün gerçekleştirildi.

Pegasus'un Sabiha Gökçen-Podgorica uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Podgorica Havalimanı’na pazartesi 11.10, çarşamba 11.30, cuma 11.45 ve pazar 11.50'de düzenleniyor.

Podgorica Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan uçuşlar ise pazartesi 12.50, çarşamba 13.10, cuma 13.25, pazar 13.30'da gerçekleşiyor.