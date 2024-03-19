Sahaya inen maskeli saldırgan yurtdışından gelmiş!

Süper Lig'in 30.haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe karşılamasında yaşananların yankısı sürüyor. Sahaya atlayan ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran maskeli şahsın, kente yurt dışından giriş yaptığı ortaya çıktı.

Sahaya inen maskeli saldırgan yurtdışından gelmiş!
Editör: Yağmur Biçen
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Süper Lig'in 30.haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe  maçı sonrası sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi.

Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

 ALMANYA'DAN GELMİŞ

Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.

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# Fenerbhaçe # Trabzonspor # kavga
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