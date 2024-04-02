Saman balyalarının arasında 305 kilo uyuşturucu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendiği bir tırı durdurdu. Saman balyası yüklü tırda narkotik dedektör köpeği ‘Uzi’ arama yaptı. Uzi’nin saman balyalarına tepki vermesinin ardından polisler balyaları tek tek indirdi.



Balyaların arasında gizlenmiş çuvallarının içerisinde 249 pakette toplam 305 kilo skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili aracın sürücüsü Bilen Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ise narkotik şubeye gelerek aramadan 305 kilog uyuşturucu bulan dedektör köpek Uzi’yi sevdi.