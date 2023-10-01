Yurdun Birçok Noktası Sele Teslim Oldu

İstanbul sele teslim oldu. Aşırı yağış nedeniyle birçok ilçede dere taştı, ev ve işyerlerini su bastı, istinat duvarı yıkıldı.



Sancaktepe İlçesi'nde rögarın taşması sonucu zemin katta bulunan 4 daireyi su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.



Eseneyurt'un Yeşilkent Mahallesi’nde şiddetli sağanak nedeniyle dere taştı, İstinat duvarı yıkıldı.



Bir binanın bodrum katını su bastı. 8 çocuklu aile yetkililerden yardım istedi.



Kuvvetli yağış sonrası sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Avcılar'dan Beylikdüzü Ambarlı Limanı’na giden yolda su birikintileri kazaya sebep oldu. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı.



İstanbul için yağışın Pazartesi de süreceği belirtildi. Bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği uyarısı yapıldı.



Yurdun birçok bölgesinde sağanak etkili olurken mevsimin ilk karı Erciyes Dağı'na düştü.



Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.



Bu görüntüler de Antalya'dan. Gazipaşa, Manavgat, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş'ta sağanak yağış etkili oldu.



Alanya ilçesinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir butiğin önünde sergilenen giysiler ve şemsiye rüzgardan uçtu.