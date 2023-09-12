Savcı maaşları ne kadar? Cumhuriyet savcısı ne kadar maaş alıyor? Güncel savcı maaşları 2023

Ülkedeki en büyük gizemlerden biri savcı maaşları 2023 yılında ne kadar olduğu! Dizi ve filmlerin vazgeçilmez mesleklerinden birisi olan savcılık için en sık sorulan soruda bu oldu. Peki savcıların güncel maaşları ne kadar? İşte güncel savcı maaşları...

SAVCI MAAŞLARI NE KADAR? GÜNCEL SAVCI MAAŞLARI 2023

Güncel savcı maaşları 2023 Temmuz zammından sonra aşağıdaki gibidir:

SAVCININ GÖREV ALANLARI NELERDİR? SAVCI NE YAPAR?

Savcı, kanuna aykırı olarak gerçekleşen suçların araştırılıp değerlendirerek ihbar ve şikayetleri çeşitli kaynaklardan araştırmaktadır. Suça dair bilgi, ihbar ve konuları ayrıntılı olarak soruşturmaktadır. Savcı, hukuk temelinde suç oluştuğu ve haberi aldığı andan itibaren devlet adına soruşturma yapmaktadır. Savcılar, araştırma ve soruşturmaları bizzat yerinde değerlendirerek tespit etmektedir. Savcının görevlerinden bazıları;

Öncelikle dava konusu hakkında kanıt toplamaktadır.

İhbar, şikayet ve olay hakkında bilgi aldığı andan itibaren çalışmaya başlamaktadır.

Kamu yararına mağdurları savunarak haklarını korumaktadır.

İddianameyi hazırlayarak hukuka uygun değerlendirmektedir.

Kasıtlı ya da taksirle adam öldürme durumuna karşı adli muayene yapmaktadır.

Suç mahallinde suça dair delilleri eksiksiz değerlendirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre belirlenen savcının, kişilerin hukuk karşısında eşitliği ve haksızlığın önlenmesi, iddianame oluşturma görevi bulunmaktadır.

NASIL SAVCI OLUNUR?

Ceza muhakemesi hukuku 160. maddesine göre Cumhuriyet Savcısı olabilmek için, Türk vatandaşı olmak ve dört yıllık hukuk fakültesinden başarıyla mezun olmak gerekmektedir. Mezuniyet sonrasında ise ÖSYM ile Adalet Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir.

Gereken eğitim ve sınav sonucunda başarılı olanlar, stajyer savcı olarak göreve başlamaktadır. Staj süresini tamamlayanlar Türkiye Cumhuriyeti savcısı olarak göreve başlamaktadır. Savcılar davayı açmak ve yürütmekle yükümlüdür. Mahkemenin vereceği kararları uygulamak, kendisine verilen görevleri yürüten yargı organı olarak görev yapmaktadır.