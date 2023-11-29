Altın Fiyatları Dalgalı Devam Ediyor! 29 Kasım Günü Güncel Altın Fiyatları…

Altının kaç TL’den karşılık bulacağı her saniye değişmektedir. Çünkü altın fiyatları sürekli olarak güncellenmeye devam etmektedir. Güncellenen altın fiyatları piyasada yeniden değer bulur ve bunun neticesinde güncel fiyatlara ulaşılır. 29 Kasım günü olan altın fiyatları 30 Kasım’da aynı olmayabilir. Bu yüzden altın fiyatlarını yatırımcılar sıkı bir şekilde takip ederler. Peki 29 Kasım Çarşamba günü altın kaç TL oldu?

29 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1900.77 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1901.91 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12281.88 TL, satış fiyatı da 12482.32 TL’dir.

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1900.77

Satış Fiyatı: 1901.91

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3081.15

Satış Fiyatı: 3129.74

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6162.11

Satış Fiyatı: 6268.68

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12281.88

Satış Fiyatı: 12482.32

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12566.53

Satış Fiyatı: 12785.64

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12569.26

Satış Fiyatı: 12785.42

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30528.11

Satış Fiyatı: 31109.07