Altın fiyatları düştü mü? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne durumda? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Kendi içinde yatırımları ve küresel piyasalardaki değerlendirmelere göre fiyatları değişen altının güncel alış ve satış değerleri çok sayıda insan tarafından yakından takip edilmektedir. İşte 10 Ekim için güncel altın fiyatları....

Altın fiyatları düştü mü? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne durumda? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...

Altın fiyatlarının sürekli değişerek değerlerinin yükselmesi ya da düşmesi çoğu insan tarafından ilgiyle izlenmektedir. Dünyadaki çoğu insanın birikim ve harcama alışkanlıklarına göre şekil değiştirir. Altın piyasası bir süredir düşüş yaşamaktaydı. Peki, altın fiyatları yükselmeye başladı mı? İşte 10 Ekim 2023 için güncel altın fiyatları...

Altın türleri ağırlıklarına ve diğer etkenlere göre çeşitlere ayrılır. Gram altın 10 Ekim günü alış fiyatını 1654.62 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1654.68 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10686.20 TL, satış fiyatı da 10857.19 TL’dir.

Altın fiyatları düştü mü? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne durumda? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları... - Resim : 1

10 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1654.62

Satış Fiyatı: 1654.68

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2680.18

Satış Fiyatı: 2722.55

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5360.06

Satış Fiyatı: 5452.64

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10686.20

Satış Fiyatı: 10857.19

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10935.80

Satış Fiyatı: 11121.12

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10934.46

Satış Fiyatı: 11120.69

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26567.81

Satış Fiyatı: 27067.38

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