Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altın Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı? 22 Kasım Çarşamba Günü Altın Kaç TL Oldu?
Altın fiyatlarının değişimi sürekli olarak takip etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle altın almak ya da altın bozdurmak için altın fiyatlarını yakından takip etmek gerekir. Altın fiyatları kaç TL oldu? 22 Kasım Çarşamba günü altın kaç TL?
Altın fiyatları anlık olarak değiştirmektedir. Bu nedenle altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip etmek isteyenler internette en çok "Altın kaç TL oldu?" sorusunu aramaktadırlar. Peki 22 Kasım 2023 günü altın kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 22 Kasım günü alış fiyatını 1851.50 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1852.21 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11958.95 TL, satış fiyatı da 12149.54 TL’dir.
22 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1851.5010
Satış Fiyatı: 1852.2150
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2999.5025
Satış Fiyatı: 3047.9130
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5993.6525
Satış Fiyatı: 6108.5820
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11958.9594
Satış Fiyatı: 12149.5438
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12237.7661
Satış Fiyatı: 12458.6597
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12230.6052
Satış Fiyatı: 12448.4876
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29683.2761
Satış Fiyatı: 30301.3255