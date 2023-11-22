Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altın Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı? 22 Kasım Çarşamba Günü Altın Kaç TL Oldu?

Altın fiyatları anlık olarak değiştirmektedir. Bu nedenle altın fiyatlarını sıkı bir şekilde takip etmek isteyenler internette en çok "Altın kaç TL oldu?" sorusunu aramaktadırlar. Peki 22 Kasım 2023 günü altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 22 Kasım günü alış fiyatını 1851.50 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1852.21 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11958.95 TL, satış fiyatı da 12149.54 TL’dir.



22 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1851.5010

Satış Fiyatı: 1852.2150

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2999.5025

Satış Fiyatı: 3047.9130

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5993.6525

Satış Fiyatı: 6108.5820

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11958.9594

Satış Fiyatı: 12149.5438

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12237.7661

Satış Fiyatı: 12458.6597

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12230.6052

Satış Fiyatı: 12448.4876

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 29683.2761

Satış Fiyatı: 30301.3255