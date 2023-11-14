Altın Kaç TL Oldu? Gram Altın Kaç TL? Şimdi Altın Alınır Mı? 14 Kasım Güncel Altın Fiyatları...

Altın sürekli değişen bir fiyat skalasına sahiptir. Bu nedenle sürekli olarak insanlar altın fiyatlarını takip etmektedirler. Peki 14 Kasım 2023 günü altın fiyatları kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 14 Kasım günü alış fiyatını 1789.49 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1789.84 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11547.55 TL, satış fiyatı da 11819.73 TL’dir.



14 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1789.37

Satış Fiyatı: 1789.9

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2897.03

Satış Fiyatı: 2944.59

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5795.31

Satış Fiyatı: 5902.97

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11547.55

Satış Fiyatı: 11819.73

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11819.73

Satış Fiyatı: 12026.33

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11823.80

Satış Fiyatı: 12027.49

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28691.71

Satış Fiyatı: 29290.77