Altın uzmanı 'inanmayın' dedi, uyardı! Gram altın bakın ne kadar olacak...

Ons altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, İslam Memiş'ten de gram altın için yeni tahmin geldi.

Memiş, "Ons altın 2022 dolarda. Gün içinde 2032 dolara kadar yükseldi. Bu hafta ve önümüzdeki hafta ons altında 2000-2070 dolar aralığını takip edeceğim. Fed'in faiz kararına kadar 2000 dolar destek, yukarıda 2070 dolar direnç seviyesi var. Bu baskılanma iki hafta daha devam eder, piyasalar önünü daha iyi gördüğünde bu sefer ons altında daha iyi kırılımlar göreceğiz. 2150 dolar, 2350 dolar yıl içinde öngörüm devam ediyor ons altında zirve için. 2020 dolar, 2000 bana ucuz kalmaya devam ediyor" diye konuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Gram altının piyasadaki fiyatlarının resmi rakamları yansıtmadığını belirten Memiş, "Gram altın TL serbest piyasalarda 2060-2070 lira seviyesinde. Bu hafta için 2050-2070 lirayı takip edeceğim. Dolar TL kuru güçlü durduğu için gram altın tarafına ons altındaki baskılanma yansımıyor. 'Altın fiyatları düştü' diye haberler okuduğunuzda bunu gram altın için değil, ons altın için söylüyorlar." dedi.

Memiş sözlerini şöyle sürdürdü: