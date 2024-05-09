Freni patlayan kamyonet 2 araca çarptı

Kaza, İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana geldi. Freni patlayan kamyonet 2 otomobile çarptı, ardından orta refüje çıkarak durabildi.

Freni patlayan kamyonet 2 araca çarptı
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, Kartal Spor Caddesi Cengiz Topel Kavşağı’nda saat 09.30 sıralarında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DTK 18 plakalı kamyonetin freni patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce 34 DK 6262 plakalı hafif ticari araca, daha sonra 34 RY 8470 plakalı sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Ardından orta refüje çıkarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonette şoförün yanında bulunan bir şahıs yaralandı. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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