Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun

yayımlandığı 9 Mayıs, Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statümüzün tescil edildiği

1999 yılından bu yana ülkemizde de “Avrupa Günü” olarak idrak edilmektedir.

9 Mayıs Avrupa Günü, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin

başlangıcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın

meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkân sağlamaktadır.

Ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar,

terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okuma, tüm

dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası’nda da düzeni tehdit etmektedir.

Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık,

Avrupa’da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe

kaynaklarından biridir. Avrupa Türk Toplumu’na yönelik ayrımcılık ve nefret

suçları günden güne olağan hale gelmektedir.



Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi

bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise

Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur.

Avrupa’yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar

çözümsüzlüğe mahkûm oldukça, bu değerlerin sorgulanması artarak devam

edecektir.

Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz

Havzası’nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi,

Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, ülkemiz ve AB’nin,

ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil, her alanda işbirliğini

geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan gelmiştir.

AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı

bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden

kaçınması hayati öneme sahiptir.

Avrupa Birliği’nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize

yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye, sahip olduğu stratejik imkân ve

kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.



Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık,

ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır

olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs

Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."