Bugün Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükseldi Mi? 11 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Bu nedenle altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler güncel fiyatları öğrenerek bu fiyatlara göre hareket etmektedir. İnternette "Çeyrek altın kaç TL oldu" ya da "tam altın kaç TL" sorularının cevaplarını arayanlar güncel fiyatlara ulaşmaktadırlar. İşte 11 Ocak 2024 günü güncel altın fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 11 Ocak günü alış fiyatını 1960.42 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1960.92 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12665.32 TL, satış fiyatı da 12864.61 TL’dir.



11 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1960.42

Satış Fiyatı: 1960.92

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3175.26

Satış Fiyatı: 3227.45

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6352.52

Satış Fiyatı: 6464.52

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12665.32

Satış Fiyatı: 12864.61

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12961.79

Satış Fiyatı: 13171.83

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12961.41

Satış Fiyatı: 13184.50

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31473.94

Satış Fiyatı: 32076.92