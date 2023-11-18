Hafta Sonu Altın Bozdurulur Mu Ya Da Alınır Mı? Cumartesi ve Pazar Günü Altın Piyasası Ne Durumda? Kasım Ayında Altın Fiyatları Ne Durumda?

Altın almak ve satmak isteyenler hafta içi özellikle işlem yürütmekte ve piyasayı takip etmektedirler. Altın fiyatları sürekli değişir. Anlık olarak değişen altın fiyatları esasen piyasadaki dengelere göre değer bulmaktadır. Bu fiyatlar sürekli değişse de insanlar sıklıkla bu fiyatları öğrenmeye çalışmaktadır. 18 Kasım Cumartesi günü altın almak mümkün mü? 18-19 Kasım günleri altın bozdurulabilir mi?

Altın fiyatları sürekli olarak değişse de hafta sonu altın fiyatları sabit kalmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri resmî iş tatillerinde borsa ve altın bozdurmak mümkün olup olmadığını merak edenler bu sorunun cevabını aramaktadır.

HAFTA SONU ALTIN BOZDURULUR MU? CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ ALTIN ALINIR MI?

Hafta sonu altın alınıp alınmayacağı çoğu insanın merak ettiği bir sorudur. Bankalarda altın hesapları üzerinden alış ve satış için talimat vermek mümkün olsa da hafta sonu borsa ve altın piyasası kapalı olduğu için altın fiyatları değişmez. Piyasalar kapalı olduğu için hafta sonu altın almak mümkün değildir. Altın almak ya da altın bozdurmak isteyenlerin hafta içi günleri tercih etmeleri daha iyi sonuç verecektir.

Altın fiyatları sürekli olarak piyasadaki talebe ve yönelimlere göre yeniden belirlenmektedir. Ancak hafta sonu altın piyasasının kapalı olması nedeniyle sadece en son girilen fiyatlara ulaşmak mümkündür. Cuma günü piyasa kapanmadan önce girilen fiyatlar Pazartesi piyasanın açılması ile değişmeye başlar. Anlık olarak değişen bu fiyatları çok farklı kaynaklardan öğrenmek mümkündür.

ALTIN FİYATLARI EN SON KAÇ TL'YDİ?

Altın piyasası hafta sonu kapalı olduğu için altın almak ve satmak isteyenler işlem yapamamaktadır. Ancak altının en son 17 Kasım Cuma günü kaç TL'den değer bulduğunu görmek mümkündür. 17 Kasım günü iş saatleri içinde işlem yapılırken iş saatleri bitince değişim durmaktadır. Bu Şekilde son girilen değerlere ulaşılabilir. Peki altın en son kaç TL'den değer buldu?

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.826,22

Satış Fiyatı: 1.826,46

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2.955,30

Satış Fiyatı: 3.008,91

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5.910,60

Satış Fiyatı: 6.026,97

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11.784,71

Satış Fiyatı: 11.999,07