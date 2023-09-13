Apple iPhone 15 modelini görücüye çıkarttı! İşte satış tarihi ve Türkiye fiyatı

Kullanıcılar tarafından büyük bir heyecanla beklenen iPhone 15 modelleri, Apple tarafından nihayet tanıtıldı. Ayrıca, teknoloji devi iOS 17 ve watchOS 10 işletim sistemlerinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni A17 işlemcisi ile birlikte piyasaya sürülecek olan iPhone 15 modellerinin satışa sunulacağı tarih ve Türkiye fiyatı da açıklandı.

İPHONE 15

Apple, merakla beklenen iPhone 15 modellerini de tanıttı. iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

A16 İŞLEMCİ KULLANILACAK

iPhone 14 modellerinde de kullanılan A16 işlemcinin yeni model olan iPhone 15'lerde de kullanılacağı belirtildi.

Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunuyor.

15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak.

Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.

FİYATI BELLİ OLDU

iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU



iPhone 15'in Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı.

Öte yandan iPhone 15 Plus'ın ise 55.999 TL başlangıç fiyatı bulunuyor.

Türkiye'de önsipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.