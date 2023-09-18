Dinozorlardan önce Dünya'ya onlar hükmediyordu! 290 milyon yıl önce yaşamış devler

Bilim, Dünya'nın ne kadar yaşlı olduğunu bize sürekli hatırlatıyor. Peki Dünya bu kadar yaşlı iken insanlardan önce Dünya'ya dinozorlar mı hükmediyordu? Dinozorların nesli nasıl tükendi şuan tartışma konusu olsa da dinozorlardan önce Dünya'da uzun süre Permiyen Canavarlarının hükmü vardı.

Permiyen Canavarları yaklaşık 251 ile 290 milyon yıl önce yaşadılar. Bilim insanları arasında nerede yaşadıkları hakkında tartışma yaşanıyor olsa da günümüz coğrafyasında Kongo'da yaşadığı tahmin ediyor.

PERMİYEN CANAVARLARININ HÜKMÜ

Permiyen Canavarları tabi ki 290 milyon yıl önce Dünya'da yalnız değillerdi. Permiyen Canavarları ile birlikte ilk bitkiler ve tahmin edeceğiniz hayvanların ataları da yaşıyordu.

Permiyen Canavarları dinozorlardan çok önce yaşamış olsa da onlarda dinozorlar gibi korkunç bir ölüme yenik düştü.

Permiyen Canavarları ne kadar çok dinozorlara benziyor olsa da memeli bir hayvandı ve olağanüstü biyolojik özelliklere sahipti.

Permiyen Canavarları zaman ile evrimleşerek daha çok timsah şeklinde bir kafaya sahip olsa da kütük şeklinde bir vücuda sahipti.

Sizi şaşırtacak bir başka konu ise bu kadar korkunç hayvanın etobur halinden başka yalnızca ot ile beslenen otobur grubunun da olması olacak. Permiyan Canavarlarının yaklaşık uzunluğu 3.5 metreyi buluyordu. Bu kadar büyük cüsseye sahip olması onu korkutucu bir düşman olarak gösteriyordu. Ama sadece büyük cüsseli, otlak alanlar için dolaşan bir otoburdan başka bir canlı değildi.

Bu kadar güçlü bir hayvanın yok oluşu aslında Dünya'da yeni bir hayatın başlangıcı olmuştu. Çünkü, Permiyen Canavarlarının varlığı devam etmiş olsaydı hiçbir zaman dinozorların hükmü olmayacaktı.