Elektrikle sulama yapmak zorunda kalan üretici mağdur!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hububat üretiminde ülkemizin önemli merkezlerinden biri.. Bölgede çiftçi varını yoğunu toprağa döktü, verimi artırma çabasında.

ÜRETİCİ DEDAŞ'TAN MÜZDARİP

Beklenen yağmur henüz gelmedi. Sulama başladı. Bölgenin büyük bölümü enerji kullanarak sulama yapıyor, bu da maliyeti artırıyor. Son 5 sene uygulanan bölge çiftçisine tarımsal enerji desteği bu sene yok. Çiftçi enerjinin tamamını ödeyecek, çıkacak faturanın altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Bir yandan da DEDAŞ’ın uygulamalarından şikayetçi.

ZİRAAT ODALARI İL KOORDİNASYON KURULU BAŞKANI ÇAĞRI YAPTI

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu başkanı Hikmet İpar çiftçinin çıkmazını anlattı. Hikmet İpar, Rekoltenin artması için çiftçinin enerji desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti ve yetkililere seslendi:

"Çağrımız tabi ki hazine bakanlığına, hükümet yetkililerine yüzde 50 civarında talep ettiğimiz enerji desteği karşılanmazsa, çiftçilerimiz bu yıl tarımda hem rekoklte düşüklüğüne gidecektir, hem alan daralmasına gidecektir. Önümüzdeki aylarda pamuk ve mısır üretimine de yansıyacak, maliyeti düşürmek için yeterince sulama yapmak istemeyecektir."