Lezita direnişinde 2 kritik gelişme!

DAVADA YENİ GELİŞMELER

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Lezita Fabrikasındaki işçilerin grevi sürerken Öz Gıda İş Sendikası'nın açtığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

Denizli 2’nci İş Mahkemesi, daha önce 483 yeni işçiyi işe alarak grev kırıcılık yapıldığını ve bu kişilerin işten çıkartılmasına karar vermişti. İş veren ise bu kararın iptal için itiraz yaptı. Ancak mahkeme işverenin talebini reddetti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

Öte yandan Çalışma Bakanlığı da Öz Gıda İş Sendikası’nın talebi üzerine Lezita'ya müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, fabrikada çalışan işçileri ve örgütlenmenin önüne set çeken işveren tarafı ile görüştü.



Gözler artık talepleri ve yaşananları dinleyen müfettişlere çevrildi. Müfettişler, Çalışma Bakanı Vedat Işık’a sunulmak üzere topladıkları bilgi ve belgelerle bir rapor haline getiriliyor.