CKD’nin “Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi” Akdeniz Üniversitesi'nde tanıtıldı

Madde bağımlılarının sayısı artıyor. Uyuşturucu, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplumu tehdit ediyor. Temelinde ise sosyal ve psikolojik sorunlar yatıyor. Özellikle dijital ortamlarda uyuşturucu maddelerin özendirilmesi de ayrı bir yayılım alanı yaratıyor.

ÇOCUK HAKLARI VE REFAHI SEMPOZYUMU



Bu başlıklar Antalya’da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Çocuk Hakları ve Refahı Sempozyumu’ nda masaya yatırıldı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin düzenlediği sempozyuma konuşmacı olarak, Cumhuriyet Kadınları Derneği’ni temsilen Dr. Zeynep Duygu Yeniay katıldı.

UYUŞTURUCUYA KARŞI ANNELER HAREKETİ

Sempozyumda, Dr. Yeniay, CKD’nin “Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi” projesi ile ilgili bilgi verdi. Madde bağımlılığıyla mücadele çağrısı yaptı. İki gün süren sempozyuma farklı üniversitelerden akademisyenler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri konuşmacı olarak katıldı.



Sempozyumda, Çocuk Yoksulluğu ve Çocuk İşçiliği, Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı Sorunları, Çocuk İhmal ve İstismarı ile Cinsel İstismar ve Akran Zorbalığı Sorunları’ uzmanlar tarafından değerlendirildi.



