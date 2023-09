Düşen UFO'lar Var Mı? Eski İstihbarat Yetkilisinden İddialar!

36 yaşındaki David Grusch'a Afganistan'da görev yapmış eski bir savaş subayı. Ulusal Jeo-uzaysal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için çalıştı. Ayrıca 2019-2021 yılları arasında Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü (UAPTF) ile de çalıştı. O zamanlar Deniz İstihbarat Ofisi, günümüzün daha büyük AARO'sunun habercisi olan UAPTF'yi yönetiyordu. The Debrief'e göre Grusch, UFO'lar hakkında "ayrıntılı bilgiler" derlemeye UAPTF'deki iki yıllık görevi sırasında başladı.

Şimdi, güncel haberlere göre Grusch, hem İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişliğine ( ICIG ) hem de ABD Kongresine en az 11 saat kapalı kapılar ardında ifade verdi ve yeminli delilleri gizli tuttu.

Düşen Ufolar Var mı?

ABD Savunma Bakanlığı , havadaki, denizdeki veya uzaydaki bilinmeyen nesneleri araştırmak için Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi ( AARO ) kurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü , NASA dahil oldu. Ve 2021 tarihli kitabı Dünya Dışı adlı ve bu yaz UAP'ler hakkındaki düşüncelerini içeren başka bir kitabı çıkacak olan Harvard Üniversitesi astrofizikçisi Avi Loeb, Harvard'da konu merkezli Galileo Projesi adlı bir araştırma projesi kurdu.

Başka bir deyişle, son yıllarda ABD Kongre üyeleri, ordu ve birkaç bilim insanı UAP'lerden bahsediyor.

Elbette UFO'larla ilgili iddialar yüzlerce yıldır var. Ve en azından ABD'de, başka bir sözde UFO kazası olan 1947'deki Roswell olayından bu yana arttılar.

Sonuçta bir uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle, uzaylı varlıkların dünyamızı hiç ziyaret edip etmediğini merak etmek mantıklı. Bildirilen çok sayıda "görülme" oldu. Ordunun son tartışmaları bile sadece "görülmelere" dayanıyor.

Bu tanıklık, UFO'lar (UAP'ler) hakkındaki bilgilerin on yıllardır Kongre'den saklandığına dair iddiaları içeriyor. Grusch ayrıca, bu konuda konuştuğu için yasa dışı misillemeye maruz kaldığını da söyledi. Grusch, ABD hükümetinin, müttefiklerinin ve savunma müteahhitlerinin yıllar içinde hem kısmi parçaları hem de bozulmamış uzay aracını kurtardıklarını iddia ediyor. Analizin bunların "egzotik ve insan dışı kökenli" olduğunu gösterdiğini iddia ediyor. Ama özellikle “uzaylılar” demiyor. The Debrief'in bildirdiği gibi :

- Grusch, Kongre'ye ve mevcut ICIG'ye sağladığı bilgilere atıfta bulunarak, "Biz sıradan kökenlerden veya kimliklerden bahsetmiyoruz" dedi. 'Malzeme sağlam ve kısmen sağlam araçlar içeriyor."

Grush'un Destekçileri Var Mı?

Ayrıca, The Debrief ve The Guardian'ın bildirdiği gibi , Jonathan Gray görünüşe göre Grusch tarafından öne sürülen iddiaları destekliyor. Gray, şu anda Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi ( NASIC ) için çalışan Birleşik Devletler İstihbarat Topluluğu'nun Çok Gizli Yetkili bir kuşak subayıdır. The Debrief tarafından şu sözlerle alıntılanmıştır :

- İnsan dışı zeka olgusu gerçektir. Biz yalnız değiliz. Bu tür geri almalar Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değildir. Bu küresel bir olgudur ve yine de küresel bir çözüm bizden kaçmaya devam etmektedir.

Grush'un Güvenilirliği

Ama David Grusch'un kendisi güvenilir mi? Bazıları ona muhbir diyor. Ama hikayesi gerçekse, sadece bir muhbirdir.

Grusch'un havacılık ve hatta ABD Uzay Kuvvetleri'ndeki birkaç meslektaşı , LinkedIn'de ona desteklerini dile getirdiler. USAF'ın eski Baş Bilim Adamı Yarbay Jim Shell şunları söyledi:

- Dave Grusch'un dürüstlüğüne kefil olacağım! Bunun temeline inmek, en hafif tabirle zor ve sorunludur. Dünya dışı materyallerin sonucu olsun ya da olmasın, Savunma Bakanlığı ve IC güvenlik aygıtının başının belada olduğunu ve farkında olmadan suç ortaklarının kötü niyetli bir sistemi teşvik ettiğini iddia edeceğim.

Redwire Space'ten Jeff Nevin şu yanıtı verdi :

- Burada da aynı Jim, Dave ile yıllarca çalıştım. ABD Uzay Kuvvetleri, SSC/BC Uzay Sistemleri

Komutanlığından Sean Allen şunları söyledi:

- Yoğun bir hafta olacak gibi. Umarım David Grusch güvende kalır.

Meraki Space Systems'den Todd F. şu yanıtı verdi:

- 30 yıldır tanıyorum. Açıklamaya hazırız. Hadi gidelim!!!

Dolayısıyla destek ilginç, ancak Grusch'un söylediklerinin doğru olduğunu kanıtlamıyor.

Yasal Bakış

Ayrıca, Above the Law web sitesinde Jonathan Wolf, 8 Haziran'da gelişmelere yasal bir bakış açısıyla genel bir bakış yazdı. Kısmen şunları yazdı:

- Grusch ahmak değil. Kendisi madalyalı bir gazidir. Nisan ayında hükümet görevinden ayrılmadan önce Grusch, ABD istihbaratında 14 yıllık ünlü bir kariyere sahipti.

Wolf, Grusch'la birlikte UAP Görev Gücü'nde görev yapan emekli Ordu Albayı Karl E. Nell'in sözlerine dayanarak, Grusch'un iddiasıyla ilgili bu görüşü de sundu. Wolf'a göre Nell, Grusch'u "suçlamanın ötesinde" olarak nitelendirdi ve "son 80 yılda yeraltında meydana gelen, kökeni bilinmeyen tersine mühendislik teknolojilerine odaklanan bir karasal silahlanma yarışının varlığına ilişkin öyküsünün, tartışılmaz gerçekleşme gibi, temelde doğru olduğunu" kaydetti. kaynağı bilinmeyen bu teknolojilerin en azından bazılarının insan olmayan zekadan türediği sözlerini kaydetti.

Grusch, The Debrief'e Temmuz 2021 gibi erken bir tarihte İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişine ( ICIG ) bilgi sağlamaya başladığını söyledi. İşte o zaman, bunu yaptığı için başkalarından Grusch'un daha sonra "misilleme" olarak adlandırdığı tacize uğramaya başladı.

Grusch, avukatı aracılığıyla "Acil Endişelerin Açıklamasını" yaptı; Mayıs 2022'de ICIG'ye Misilleme Şikayeti.

Bilgilendirme dedi ki :

- İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişi, Temmuz 2022'de şikayetini "inandırıcı ve acil" buldu. Grusch'a göre, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'e hemen bir özet sunuldu; Senato Seçilmiş İstihbarat Komitesi; ve House Daimi İstihbarat Seçilmiş Komitesi. Grusch şikayetini doğrudan İstihbarat Topluluğu Genel Müfettişine yaptığı için, daha sonra yalan söylemekten suçlu bulunursa, yalan yere yemin etmekten kovuşturmaya maruz kalabilir.

Grush, Nisan 2023'te hükümet işinden ayrıldı: