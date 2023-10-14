Güneş Tutulması Ne zaman? Türkiye'de Saat Kaçta Görünecek?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ve Güneş arasına gelerek Güneş'in tamamını veya bir kısmını kapattığı astronomik bir olaydır. Ekim ayı Güneş tutulması Halkalı Güneş tutulması olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda Ateş Çemberi Güneş tutulması olarak da biliniyor. Güneş tutulmasının "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI 2023 NE ZAMAN?

Bu yılın ilk güneş tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. Hibrit Güneş tutulması olarak adlandırılan bu tutulma Türkiye'den görülmüştü. İkinci tutulması ise halkalı tutulma olarak meydana gelecek. 14 Ekim 2023 Cumartesi günü halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak.

NASA yetkilisi Kelly Korreck CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüler canlı paylaşılacağı söyledi.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Dünyada merakla beklenen Güneş tutulması Türkiye'den gözlenemeyecek. Ekim ayı Güneş tutulması Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. NASA'ya göre, Halkalı Güneş tutulması Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulması, yeniay döneminde Ay'ın Dünya ile Güneş arasında doğru bir hatta konumlanmasıyla meydana gelir. Ancak her yeniayda güneş tutulması olmaz çünkü Ay'ın yörüngesi Dünya'nın yörüngesine göre eğik olduğu için genellikle doğru hatta gelmez.