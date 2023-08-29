iPhone 15 ne zaman çıkacak? Resmen açıklandı

Apple, önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlik kapsamında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 ve daha fazlasının yer alacağı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Apple tarafından resmen duyurulan etkinlik 'Wonderlust' olarak adlandırıldı.

iPhone 15 serisi ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacağı 'Wonderlust' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleştirilecek. Etkinlik geçen yıl olduğu Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilecek.

Etkinliğin önceden kaydedilmiş olması beklenirken Apple, medya mensuplarını sunumu bizzat izlemeleri ve muhtemelen ürünler tanıtıldıktan sonra yeni cihazlarla uygulamalı olarak vakit geçirmeleri için kampüse davet ediyor.

Kaynak: Donanımhaber.com