İşte Togg'un kilometre taşları: Serüven nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 2017'de Odalar Birliği Genel Kurulu’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hitaben. “Türkiye’nin otomobilini yapmak için babayiğitler arıyorum, bu görevi sana veriyorum’ dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Sayın Cumhurbaşkanım, arkamızdaysan, tamam; biz bunu yaparız’ dedi ve Türkiye’nin Otomobili projesi karşılıklı verilen bu sözlerle yola çıktı.