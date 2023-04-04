İşte Togg'un kilometre taşları: Serüven nasıl başladı?
Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ürettiği ilk otomobili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti. 29 Ekim 2022'de seri üretimine başlayan şirket, aradan geçen 5 ay içinde 20 bin adet aracı kullanıcılar ile buluşturacak noktaya geldi. Peki Togg'un serüveni nasıl başladı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 2017'de Odalar Birliği Genel Kurulu’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hitaben. “Türkiye’nin otomobilini yapmak için babayiğitler arıyorum, bu görevi sana veriyorum’ dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Sayın Cumhurbaşkanım, arkamızdaysan, tamam; biz bunu yaparız’ dedi ve Türkiye’nin Otomobili projesi karşılıklı verilen bu sözlerle yola çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen buluşmayla ‘babayiğitler’ kamuoyuna duyuruldu. Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018’de kuruldu.
24 Temmuz 2018’de Togg AŞ, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek projenin hayata geçirilmesi için düğmeye basılmıştı.
Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdüren Togg’a 1 Eylül 2018'de, M. Gürcan Karakaş CEO olarak atandı.