Kan Testleri Ne Zaman Öleceğinizi Söyleyebilir! 

Araştırmacılar, önümüzdeki beş yıl içinde herhangi bir hastalıktan ölme riski yüksek olan kişilerin belirlenmesine yardımcı olacak dört biyolojik molekülün yerini belirlediklerini iddia ediyor. Bu, bir gün basit bir kan testinin size ölümün yakın olup olmadığını söyleyebileceği anlamına gelir.

Kan Testleri Ne Zaman Öleceğinizi Ortaya Çıkartıyor

Estonyalı ve Finlandiyalı araştırmacıların liderliğindeki ekip, Estonya'da rastgele seçilmiş 9.842 kişiden alınan kan örneklerinde dolaşan yüzden fazla biyobelirteci (lipitler, proteinler, metabolitler) analiz etti. Bunlardan 508'i beş yıllık takip döneminde öldü.



Farklı biyobelirteçler ile kısa vadeli ölüm riski arasındaki bağlantıyı araştırdılar. Ölen kişilerde dört biyobelirtecin belirli seviyelerinin yaygın olduğu görüldü. Merak ediyorsanız bu belirleyiciler şunlardır: plazma albümini, alfa-1-asit glikoprotein, çok düşük yoğunluklu lipoprotein parçacık boyutu ve sitrat. Tüm bu moleküller normalde herkesin kanında bulunur, dolayısıyla burada önemli olan miktardır.

Araştırmacılar çalışmayı Finlandiya'da 7.503 kişiyle tekrarladı. Bu katılımcılardan beş yıllık takip sırasında 176 ölüm yaşandı. Benzer sonuçlar elde ettiler: Dört biyobelirteç, kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan "tüm nedenlere bağlı ölüm" riskinin yanı sıra kanser ve diğer damar dışı hastalıklardan ölüm riskini de öngördü.



Özellikle ilginç olan, bu biyobelirteçlerin kalp hastalığı veya kanser gibi çok farklı hastalık türlerinden ölme riskini yansıtmasıdır. Bunlar vücutta genel bir zayıflığın işaretleri gibi göründüğünü ifade ediyorlar.



Araştırmaya göre önlemler yaş, sigara içme, içki içme, obezite, kan basıncı ve kolesterol gibi risk faktörlerinden bağımsızdı. Sadece sağlıklı kişiler incelendiğinde de sonuçlar değişmedi. Araştırmacılar şimdi bu biyobelirteçler arasında bazı bağlantı faktörleri arıyorlar.