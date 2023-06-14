Steam Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. İndirimli oyunlar, bu hafta da fazlaca ilgi gördüler. Ayrıca yeni duyurulan Starfield da listeye giriş yaptı.

Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 6-13 Haziran tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı. Listeye baktığımızda, oyuncuların bu hafta da indirim fırsatlarını değerlendirdiklerini görüyoruz.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OYUNLAR:

• Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz

• God of War: 329,00 TL

• Call of Duty: Modern Warfare 21.099 TL

• Red Dead Redemption: 21.150 TL

• Team Fortress 2: Oynaması Ücretsiz

• Assassin's Creed Valhalla: 699,00 TL

• Forza Horizon: 4199,00 TL

• DayZ: 259,99 TL

• GTA 5: 735,00 TL

• Starfield: 899,00 TL

Kaynak: https://www.webtekno.com/steam-turkiye-en-cok-satan-oyunlar-h128565.html