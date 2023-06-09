Taurin takviyesinin hayvanlarda ömrü uzattığı belirlendi

Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, insan vücudunda doğal olarak üretilen ancak yaşlanmaya bağlı olarak seviyesi düşen taurin takviyesinin fare ve maymunlardaki etkisini inceledi.

Araştırmada insan yaşına göre 45 yıla denk gelen 14 aylık 250 farenin yarısına günlük taurin takviyesi, diğer yarısına da kontrol solüsyonu verildi.

Sonuçlar, erkek farelerin yüzde 10, dişilerin ise yüzde 12 daha uzun yaşadığını ve farelerin daha sağlıklı hale geldiğini gösterdi.

Araştırmacılar, farelerde üç ila dört ekstra ayın insanlarda yedi veya sekiz yıla eşdeğer olduğunu belirtti.

Ekip daha sonra, taurin takviyelerinin etkilerini orta yaşlı maymunlarda test etti ve altı ay boyunca maymunlara her gün taurin kürü verdi.

Sonuç olarak vücut ağırlığı, kemik, kan şekeri seviyeleri ve bağışıklık sisteminde iyileşmeler bulundu.

TAURİN SEVİYELERİ YAŞLANDIKÇA DÜŞÜYOR

Ayrıca insanlarda bulunan taurin seviyelerinin yaşla azaldığını gözlemleyen bilim insanları, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların henüz insanlar üzerinde denenmediğini ancak artık denenebileceğini açıkladı.

Columbia Üniversitesi Vagelos Doktorlar ve Cerrahlar Koleji'nde genetik ve gelişim profesörü ve çalışma lideri Vijay Yadav, “Bu araştırma, taurinin daha uzun ve sağlıklı hayat sürmemize yardımcı bir yaşam iksiri olabileceğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Science Dergisi"nde yayımlandı.