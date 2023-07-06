Threads kullanıma açıldı! Twitter'a rakip olması bekleniyor

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet her geçen gün büyüyor. Uzun yıllardır en popüler uygulamaların başında gelen Twitter'a yeni bir rakip daha çıktı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'ın yeni rakibi olması beklenen Threads'i kullanıma açtı.

Instagram ekibi tarafından oluşturulan Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için oluşturulan bir uygulama olduğu belirtildi.

Yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği de aktarıldı.

Threads'in karakter sınırının 500 olduğu açıklanırken bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ifade edildi. Söz konusu ülkelerde uygulama App Store ve Google Play Store'dan indirebilecek.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÜYE OLDU

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından ilk paylaşımını yaptı. Zuckerberg ilk paylaşımında, "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saat içinde 5 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.