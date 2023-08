Türk yazılımcılar geliştirdi! Yazılımla fotoğraftan konum tespiti yapılabilecek

Tokat'ta bir yazılım şirketi geliştirdiği yazılım ile fotoğraf üzerinden yüzde 1 yanılma payıyla konum tespiti yapabiliyor.

Çekilen her hangi bir fotoğraf üzerinden koordinat belirleyen yazılım, geliştirilip birkaç düzeltme sonucunda yüzde 99.99 oranında doğruluk seviyesine ulaştırıldı. Yazılımı, güvenlik güçlerinin yan sıra vatandaşların da kullanabileceğini belirten yazılım şirketinin sahibi Mehmet Recep Erçin:

2017 yılından itibaren yazılım geliştirme alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Mehmet Recep Erçin:

- Tokat'ta hazırladığımız Hedef Belirleme Yazılımı’nın özelliklerini anlatacak olursak, yatay perspektif bir fotoğraftan dikey koordinat hesaplama işlemi yapıyor. Program daha öncesinde yurt dışından satın alınıyordu, şu anda tamamıyla bizim tarafımızdan millileşmiş oldu. Bunu başardığımız için mutluyuz ve bunun gibi projelerimiz devam ediyor. Bu projemiz sivil amaçla kullanılan bir projedir. Hata payımız çok düşük, yüzde 95 oranında doğru sonuç alıyoruz. Bizim buradaki amacımız topçu birliklerine yardımcı olmak olduğu için hesaplamalar açık şekilde gözüküyor ve ardından ufak bir kaç düzenleme sonucunda yüzde 99.99 doğruluk oranında sonuç alabiliyoruz. Biz hesaplıyoruz, kullanan kişide ufak düzeltme sonucunda rahatlıkla kullanabiliyor. Askeri koordinat sistemlerine de bilgi aktarımı sağlayabiliyoruz. Şu an bu proje topçu birliklerinin koordinat hesaplamada kullandıkları bir program olarak tasarlandı. Topçu birlikleri 5 kilometre mesafede lazer gönderdiklerinde ortaya çıkma ihtimalleri oluyor, kaçma durumları olmuyor. Yakın mesafe için drone kaldırarak çekilen fotoğraflar sayesinde koordinat hesaplaması yapılıyor ve böylelikle askerlerimizin can ve mal güvenliği sağlanmış oluyor. Daha öncesinde yurt dışından alınıyordu, şu an biz bunu millileştirdik. Projemiz bitti, testlerden geçti, şu anda da askeri ekipmanlara uyum işlemi var.