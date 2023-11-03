Döviz Kurunda Son Durum! Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 3 Kasım 2023 Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok merak edilen döviz kurlarıdır. Çok sayıda insan dövizin güncel fiyatları kaç TL olduğunu merak etmektedir. 3 Kasım 2023 günü döviz kurunda son durum nedir? Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL'den değer buldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 3 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

3 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,32

Dolar Satış: 28,38

Euro Alış: 30,05

Euro Satış: 30,16

Sterlin Alış: 34,35

Sterlin Satış: 34,63

3 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,37

Dolar Satış: 28,43

Euro Alış: 30,19

Euro Satış: 30,21

Sterlin Alış: 34,64

Sterlin Satış: 34, 70